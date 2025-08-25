Trump: ABC ve NBC kapatılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABC ve NBC kanallarının başkanlığı hakkında sürekli olumsuz haberler yaptığını savundu.

"TARİHİN EN TARAFLI İKİ KANALI"

Trump, paylaşımında ABC ve NBC’yi “tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı” olarak nitelendirerek, bu kanalları “sahte haber” üretmekle suçladı. Trump, çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve başkanlığının ilk aylarının tarihsel açıdan güçlü geçtiğini öne sürdü.

LİSANS İPTALİ ÇAĞRISI

Trump, söz konusu televizyon kanallarının ABD’de adeta “Demokrat Parti’nin bir kolu gibi hareket ettiğini” ileri sürdü. Yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “Bundan kesinlikle yanayım. Çünkü çok taraflılar ve yalan söylüyorlar, bu durum demokrasimiz için ciddi bir tehdit.” dedi.

"MİLYONLARCA DOLAR ÖDEMELERİ GEREKİYOR"

Trump ayrıca, kanalların lisans ücretlerini ödemediğini iddia ederek, bu ücretlerin “milyonlarca dolar” olması gerektiğini ifade etti.

"CUMHURİYETÇİLERE KARŞI TARAFLILAR

Cumhuriyetçiler ve muhafazakarlara yönelik haksız haberler yapıldığını dile getiren Trump, bu nedenle ABC ve NBC’nin lisanslarını kaybetmeleri gerektiğini savundu. Bunun mümkün olmaması halinde ise, “en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığı için büyük bir bedel ödemeleri gerektiğini” vurguladı.