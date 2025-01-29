Trump, ABD’deki Filistin yanlısı öğrencilere yönelik tepki çeken karar

İHA

ABD'de düzenlenen tören ile görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken kararlara imza atıyor..

Trump’ın ilerleyen saatlerde antisemitizmle mücadele kapsamında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

Trump'ın imzalayacağı kararname ile Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama Beyaz Saray yetkililerinden geldi.

PROTESTOCULARA KARŞI SERT ÖNLEMLER ALMAYI PLANLADIĞI BİLDİRİLDİ

Beyaz Saray yetkilileri, kararname ile Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ve diğer yerleşik yabancıların vizelerinin iptal edileceğini aktardı.

Yetkililer, Trump yönetiminin özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara karşı sert önlemler almayı planladığını belirtti.

"ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE HAMAS'I DESTEKLEYEN TÜM ÖĞRENCİLERİN VİZELERİNİ HIZLA İPTAL EDECEĞİM"

Trump, söz konusu kararnameye ilişkin notunda, ABD’li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarını agresif bir şekilde kovuşturma talimatı vereceğini belirtilerek, “Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas’ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim” dedi.