Trump: Ahmed Şara ile harika bir sohbet ettik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Suriye'de yaşanan son gelişmeler dikkatle takip edilirken önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

TRUMP İLE ŞARA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Trump, yaptığı açıklamada "Ahmed Şara ile harika bir sohbet ettik" dedi.

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Trump, "Suriye bölgesiyle ilgili her şey çok ama çok iyi gidiyor.

Bundan dolayı çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Bu görüşme, bir Suriye Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçmişti.

"ÇOK GÜÇLÜ VE ÇETİN BİRİ"

Daha önce Beyaz Saray’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Trump, Şara hakkında "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor.

Kendisi çok güçlü ve çetin birisi." ifadelerini kullanmıştı.

"SDG'NİN SAHADAKİ BİRİNCİL GÜÇ OLMA GEREKÇESİ ORTADAN KALKTI"

ABD’nin SDG ile kurduğu iş birliğinin temelinin IŞİD’le mücadele olduğunu hatırlatarak mevcut koşulların köklü biçimde değiştiğini söylemişti.

Barrack, "2019’da IŞİD’in bölgesel hilafeti yenilgiye uğratılırken SDG en etkili kara ortağımızdı. O dönemde muhatap alınabilecek işleyen bir merkezi devlet yoktu. Bugün ise Suriye hükümeti, IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon’un 90. üyesi konumunda.

Şam yönetimi güvenlik sorumluluklarını ve cezaevlerinin kontrolünü devralmaya hazır. Bu nedenle SDG’nin sahadaki birincil güç olma gerekçesi büyük ölçüde ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.