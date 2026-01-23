SDG/YPG'nin ABD'yi dolandırdığı ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun SDG/YPG'ye verdiği süre doldu.

Mazlum Abdi'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymaması sonrası harekete geçen Suriye ordusu, SDG/YPG'yi bulundukları bölgeden süpürdü.

Hala daha bazı bölgelerde çatışmalar sürerken, yeni detaylar gündeme gelmeye de devam ediyor.

ABD-SDG ORTAKLIĞI BİTTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığının tarihsel olarak DEAŞ’la mücadeleye dayandığını ifade etti. Kürtlerin öncülüğündeki SDG’nin 2019’a kadar DEAŞ’ın sözde hilafetinin çökertilmesinde en etkili kara gücü olduğunu belirten Barrack, o dönemde iş birliği yapılabilecek işlevsel bir merkezi Suriye devleti bulunmadığını vurguladı.

Ancak bugün gelinen noktada tablonun köklü biçimde değiştiğini kaydeden Barrack, Suriye’nin artık uluslararası alanda tanınan bir merkezi hükümete sahip olduğunu ve 2025’in sonlarında DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu’na 90’ıncı üye olarak katıldığını hatırlattı. Bu gelişmeyle birlikte ABD–SDG ortaklığının temel gerekçesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade etti.

YPG'NİN ABD'Yİ DOLANDIRMASI

SDG/YPG arasındaki ortaklığın sona ermesinin ardından bazı gerçekler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

SDG’nin, silah ve mali yardım aldığı ABD’yi kandırdığı ortaya çıktı.

KAÇAK PETROL SATIŞI

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; örgütün, ABD’li bazı isimlerle Washington’dan habersiz olarak kaçak petrol sattığı belirlendi. Örgütün 13 yılda petrolden 65 milyar dolar elde ettiği rapor edildi.

HAYALET ORDU ÜZERİNDEN VURGUN

Örgütün ismi faaliyetlerinin de yalan olduğu ortaya çıktı. SDG her yıl, ABD’den 250-350 milyon dolar civarında para alıyordu.

2026 bütçesinden 130 milyon dolar ayrılmıştı.

Örgütün daha fazla mali yardım için 40 bin civarında olan terörist sayısını 100 bin gibi gösterdiği, hayalet ordu üzerinden büyük vurgun yaptığı belirlendi.

ŞİŞİRİLMİŞ FATURALAR

Terör örgütünün en büyük para kaynağı, işgal ettiği petrol sahalarıydı.

Suriye’nin petrol rezervleri yaklaşık 2,5 milyar varil ve 78 sahada üretim yapılıyordu.

Deyr ez-Zor, Rakka ve Haseke’deki sahaların bir kısmına çöreklenen SDG, bu yolla milyarlarca dolar para kazandı.

Örgütün DEAŞ kampları ve tüneller için de şişirilmiş fatura gönderdiği belirtiliyor. CENTCOM’un ortaya çıkan yolsuzluklarla ilgili rapor hazırladığı öğrenildi.