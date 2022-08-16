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    Trump: Baskını sırasında 3 pasaportumu çaldılar

    ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, FBI tarafından Florida'da yer alan malikanesinde yapılan aramada, 3 pasaportunun çalındığını iddia etti.
    • 16.08.2022 - 00:28
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    Trump: Baskını sırasında 3 pasaportumu çaldılar

    ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine, 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapıldı.

    Trump'ın Florida'daki malikanesinde yapılan aramada bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulundu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

    Emmnuel Macron'un materyalleri de yer alıyor

    Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtildi Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alındı.

    Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirdi.

    Trump: Baskını sırasında 3 pasaportumu çaldılar #1

    "3 pasaportumu çaldılar"

    İHA'nın haberine göre; öte yandan Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Trump, FBI’ın baskın sırasında pasaportlarını aldığını iddia ederek, "Mar-a-Lago’daki FBI baskını sırasında diğer her şeyle birlikte 3 pasaportumu (birinin süresi dolmuş) çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!" dedi.

    Trump: Baskını sırasında 3 pasaportumu çaldılar #2


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