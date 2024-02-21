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Trump: Biden, canlı yayında karşıma çıkmayacak

Trump: Biden, canlı yayında karşıma çıkmayacak Biden'a meydan okuyan Trump, ABD Başkanı ile tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Trump, düello konusunda Biden'ın ne düşündüğüyle ilgili düşüncesini paylaştı.