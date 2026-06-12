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Kastamonu'da toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Kastamonu'da toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Kastamonu merkeze bağlı Örencik köyünde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan, kayan toprak yığınının altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 19 yaşındaki Arslan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

İş makineleriyle de arama ve kurtarma çalışmasına destek verildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 4 saatlik çalışma neticesinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Arslan'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi