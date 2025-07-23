Trump, CBS News mülakatına ilişkin davada kendisine 16 milyon dolar ödendiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ile medya arasındaki çekişme devam ediyor.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

20 MİLYAR DOLARLIK DAVA

Dava dilekçesinde kanalın ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunuldu.

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global ise Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiaları reddetti.

16 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, davanın sonuçlandığını duyurdu.

ABD Başkanı, Paramount Global'in davaya ilişkin 16 milyon dolar ödeme yaptığını aktararak bu durumu, "önemli bir kazanım" olarak tanımladı.

DAHA FAZLASINI BEKLİYOR

Şirketin ABD halkını "dolandırdığını" kaydeden Trump, şirketin yeni sahiplerinden "reklam, kamu spotu veya benzer programlar" aracılığıyla 20 milyon dolar daha almayı beklediklerini belirtti.

Trump ayrıca, ana akım medyanın ABD halkını "kandırmasına" izin verilen günlerin sona erdiğini ifade etti.