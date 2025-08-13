Trump emir verdi: Ulusal muhafızlar Washington DC sokaklarına konuşlanmaya başladı

ABD'nin başkenti Washington'da gerilim artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından ilk etapta 800 Ulusal Muhafız'ın bir kısmı Washington DC'de göreve başladı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Muhafızlar Washington DC’deki polis teşkilatını kontrol altına aldı, şehir genelindeki ilk operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılar arasında 'cinayet', 'uyuşturucu' 'toplu taşıma bileti kaçakçılığı', 'müstehcen davranış' gibi çeşitli suçlamalar yer aldı.

'SUÇUN KONTROLDEN ÇIKTIĞI' SÖYLEDİ

Şehir merkezinde ve turistik bölgelerde zırhlı araçların konuşlanması ve askerlerin devriye gezmesi, Trump'ın "başkentte suçun kontrolden çıktığını" söylemesinden bir gün sonra oldu.

Trump "Başkentimiz çeteler ve kana susamış suçlular tarafından ele geçirildi." diyerek kararını kamuoyuna duyurmuştu.

Trump yeni durumun "düzen sağlanana kadar" süreceğini de eklemişti.

"BAŞKENTİMİZİ GERİ ALIYORUZ"

Başkan, "Bugün Washington DC'nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz." diyerek, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını dile getirmişti.

Trump, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, Washington DC Polis Departmanı'nı "doğrudan federal kontrol" altına alacaklarını ifade etti.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tutuklamaların cinayet, silah suçları, uyuşturucu ticareti, müstehcen hareketler, takip, dikkatsiz sürüş ve diğer suçlardan kaynaklandığını söyledi.

Leavitt, ayrıca "Trump yönetimi önümüzdeki ay boyunca, Bölgedeki yasaları çiğneyen, kamu güvenliğini tehlikeye atan ve yasalara uyan Amerikalıları tehlikeye atan her şiddet suçlusunu amansızca takip edecek ve tutuklayacak." diyerek bunun sadece başlangıç olduğunu belirtti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Washington, DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Donald Trump'ın şehre Ulusal Muhafızları konuşlandırması ve yerel kolluk kuvvetlerinin kontrolünü ele geçirmesini "otoriter bir hamle" olarak nitelendirdi ve bölge sakinlerini harekete geçmeye çağırdı.

"ÖZ YÖNETİMİMİZİ KORUMALIYIZ"

Bowser, toplum liderleriyle bir toplantıda, sakinlerin bundan sonra ne yapabilecekleri konusunda konuşurken, "Bu, toplumun harekete geçmesi gereken ve hepimizin kendi alanımızda, kendi şeridimizde şehrimizi, özerkliğimizi, kendi öz yönetimimizi korumak için elimizden geleni yapmamız gereken bir zamandır.

Bu adamın diğer tarafına geçmeli ve bu otoriter baskıya karşı bir dayanak noktamız olması için Demokrat bir Meclis seçtiğimizden emin olmalıyız." dedi.