Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor: Netanyahu umursamıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 65 bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Filistin devlet televizyonuna verdiği röportajda, "ABD Başkanı Donald Trump, artık savaşı sona erdirme konusunda her zamankinden daha ciddi. Son 24-48 saat içinde bana bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduğu söylendi" dedi.

ABD'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı bitirme ve Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarma konusunda umursamaz davrandığının düşünüldüğünü kaydeden Bahbah, "Ne zaman bir anlaşmaya varsak İsrail sabote ediyor. Ancak Trump, Netanyahu'dan savaşı bitirmesini istese Netanyahu bitirir" ifadesini kullandı.

HAMAS'IN MESAJINI TRUMP'A İLETTİ

Arabuluculuk için taraflarla temaslarını halen sürdürdüğünü dile getiren Babbah, Hamas'tan gelen bir mesajı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ilettiğini, 2 hafta önce de Hamas'a mesaj iletmek için Witkoff'la iletişime geçtiğini hatırlattı.

Bahbah, "Witkoff, Trump ile 6 saat süren bir görüşme yaptı. Çıkan sonuç, Trump'ın tüm esirlerin bir defada serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini istediği yönündeydi. Hamas, bu teklifin resmi olarak Mısır ya da Katar aracılığıyla gönderilmesini istedi" şeklinde konuştu.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın mayıs ayında serbest bırakılmasıyla ilgili de konuşan Bahbah, bu teklifin ABD tarafından ateşkes müzakerelerinde kilit nokta olması için önerildiğini belirtti.

Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasını 'iyi niyet jesti' olarak değerlendiren Bahbah, şunları kaydetti: