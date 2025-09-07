Trump gözünü Chicago'ya dikti: Sınır dışı kokusunu seviyorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan imalı paylaşım...

Trump, Truth Social hesabından yapay zekayla oluşturulan bir görsel paylaşıp Washington gibi Chicago'ya da ulusal muhafızları görevlendirileceğini ima etti.

"NEDEN SAVAŞ BAKANLIĞI DENİLDİĞİNİ ÖĞRENMEK ÜZERE"

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

Trump'ın paylaştığı görselde, üzerinde "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.

ATEŞ VE YÜKSELEN DUMANLAR

Görselde ayrıca, Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD'nin başkenti Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.