Trump: Hiç de kral değilim

ABD genelinde, Başkan Donald Trump’ın ülkeyi “militer ve otokratik” bir yöne sürüklediğini savunan “Krallara Hayır” (No Kings) protestolarının ikincisi gerçekleştirildi.

"KRAL DEĞİLİM"

Başkan Trump, Washington’a dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen “otoriter lider” eleştirilerini reddetti.

“Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu.” diyen Trump, ülkesine hizmet etmek için durmaksızın çalıştığını ifade etti.

"BİR ŞAKA GİBİ"

Protestoları “bir şaka” olarak nitelendiren Trump, eylemlerin milyarder iş insanı George Soros ve “diğer radikal solcu gruplar” tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

“Gösteriler çok küçük, etkisiz ve katılanlar adeta kontrolden çıkmıştı.” ifadelerini kullandı.

50 EYALETTE 7 MİLYON KİŞİ PROTESTOLARA KATILDI

Hafta sonu ABD’nin dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, katılımcılar demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditlere dikkat çekti.

Organizatörlerden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 50 eyalette düzenlenen 2 bin 500’den fazla mitinge yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığını duyurdu.