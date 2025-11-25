Trump idam çağrısı yapmıştı: Pentagon soruşturma başlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada emekli albay ve Demokrat Senatör Mark Kelly hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kelly'nin eski bir asker olarak 'silahlı kuvvetlerin moralini ve düzenini' bozmaya yönelik bazı girişimlerde bulunduğunu iddia eden Pentagon, bu tür eylemlerin ilgili yasalara göre suç teşkil edebileceğini ve bu nedenle soruşturma başlattıklarını vurguladı.

Açıklamada, "İlgili yönetmelikler uyarınca bu iddiaların kapsamlı bir incelemesi başlatılmış olup askeri mahkemede yargılanma veya idari tedbirler için aktif göreve geri çağırma da dahil olmak üzere alınacak önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

TRUMP'TAN TARTIŞMA YARATAN CEVAP

Aralarında Mark Kelly'nin de bulunduğu altı Demokrat Kongre üyesi yayınladıkları video mesajda 'askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için' çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşım Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump da söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar" ifadelerini kullanmıştı.