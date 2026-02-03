ABD, İran'a ait İHA'yı düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da sıcak dakikalar...

ABD ile İran arasında kurulması beklenen diplomasi masasına yönelik soru işaretleri devam ederken bölgede gerilimi tırmandıracak bir olay yaşandı.

İran'a ait olduğu bildirilen İHA, Amerikan F-35 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.

"GEREĞİNE UYGUN HAREKET ETTİK"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İran'ın İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.

İran ile yapılacak görüşmeler planlandığı gibi devam ediyor." denildi.

ABD SAVAŞ GEMİSİNE YAKLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İHA'nın Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaştığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahale ile tehdit ettiği İran'a baskıyı artırmak için bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisini göndermişti.

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞME İDDİASI

ABD basını, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği belirtilmişti.

İddialar herhangi bir resmi kurum tarafından tasdik edilmemişti.

UMMAN'A TAŞINMAK İSTENDİ

Öte yandan ABD basını tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, İran cuma günü ABD ile yapılması planlanan görüşmelerin İstanbul'dan Umman'a taşınmasını ve ikili formatla yapılmasını talep etti.