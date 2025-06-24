Trump: İsrail ve İran savaşı 'eşit şekilde' bitirmek istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ile İran, savaşı eşit derecede sonlandırmak istedi! Tüm nükleer tesisleri ve kapasiteyi ortadan kaldırmak ve ardından savaşı durdurmak benim için büyük bir onurdu!”

İSRAİL'İN İRAN'A BAŞLATTIĞI SALDIRILAR

13 Haziran’da İsrail, İran’ın birçok bölgesinde askeri ve nükleer tesislere yönelik hava saldırıları düzenledi. İsrail, bu hamlesini Tahran’ın nükleer bomba geliştirmeye çok yaklaştığı iddiasına dayandırırken, İran bu suçlamaları kesin bir dille reddetti.

ABD, 3 NÜKLEER TESİSİ BOMBALADI

İran ise karşılık olarak füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi. ABD de çatışmaya müdahil olarak Pazar günü İran’daki üç nükleer tesisi bombaladı.

TRUMP: "SAVAŞ SONA ERDİ"

Aralarında uzun süredir devam eden gerilimin ardından, 12 gün süren çatışmaların sonunda Trump, Pazartesi gecesi İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını ve savaşın sona erdiğini açıkladı.