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Trump, İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a bugün sabah saatlerinde başlattığı yoğun hava saldırısı devam ederken ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'den saldırıların derhal durdurulmasını istediği iddia edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 17:22 Güncelleme:
Trump, İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi

İsrail, sabah saatlerinden itibaren Şam'a saldırı düzenlemeye başladı. 

Dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı karargahının girişini hedef aldı. 

Bu saldırı, güneydeki Süveyda bölgesinde hükümet güçleri ile Dürzi silahlı gruplar arasındaki çatışmaların ardından başladı ve sürüyor... 

ABD CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Artan gerilim ile ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarından derin endişe duyuyoruz.

Tüm ilgili taraflarla görüşüyoruz ve çatışmaları durdurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP SALDIRILARIN DURMASINI İSTEDİ

Öte yandan ABD basınının iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'den saldırıları durdurmasını istedi. 

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