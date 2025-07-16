Suriye'den ateşkes haberi geldi.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dört gündür devam ediyordu.

Bugün ise İsrail, Dürzileri de bahane ederek Şam'a peş peşe saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sürerken, bölgede bir gelişme daha oldu.

ATEŞKES SAĞLANDI

Süveyda’da ateşkes sağlandı.

Yapılan anlaşma kapsamında, güvenlik kontrol noktaları kurulacak ve şehir tamamen devletin kontrolüne geçecek.

"DEVLETLE TEMAS KURDUK"

Dürzi Toplumu’nun Ruhani Lideri Yusuf Cerbu da yaptığı açıklamada, "Süveyda’daki acı olayların ardından devletle temas kurduk ve bir anlaşmaya vardık." dedi.

ANLAŞMANIN ANA MADDELERİ