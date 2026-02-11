Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakını desteklemiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bölgede önemli adımlar attıklarını ve yapmaları gereken çok şey olduğunu anlatan Trump, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin soruya, "Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var. Batı Şeria ile uğraşmamıza gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu açıklaması İsrail kabinesinin Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik yeni adımlar atılmasının önünü açan kararlarının ardından geldi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

geçen aralık ayında Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, 'Batı Şeria'da tansiyonun düşürülmesi' çağrısı yapmış ve bölgenin ilhak edilmesine ABD'nin karşı olduğunu yinelemişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında Gazze'de ateşkes sürecinin işleyebilmesi için Müslüman ülkelere 'Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceği' yönünde teminat verdiğini dile getirmişti.

İLHAKIN ÖNÜNÜ AÇACAK KARARLAR ONAYLANDI

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki A Bölgesi, Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki B Bölgesi ile tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi olmak üzere üçe ayrılıyor.

C Bölgesi, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin 8 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in 'denetim ve kontrol faaliyetlerini' artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.