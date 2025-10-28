Trump, Japonya ziyaretinde ABD Donanmasındaki askerlerle dans etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, söylediği sözler ve yaptığı hareketler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Asya ülkelerine yönelik bir tur gerçekleştiren Trump'ın, son durağı Japonya oldu.

Burada önemli temaslarda bulunan Trump, tur kapsamında USS George Washington gemisini ziyaret etti.

MEŞHUR DANSINI YAPTI

Uçak gemisindeki Amerikan birliklerine hitap eden ABD Başkanı, daha sonra kendine özgü dansını yaptı.

ABD Donanmasındaki askerler de Trump'ın dansına alkışlarda eşlik etti.

MALEZYA ZİYARETİNDE DE DANS ETMİŞTİ

Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya'ya inişinde geleneksel karşılama törenine eşlik ederek kırmızı halıda dans etmişti.

Milyonlarca yorum alan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.