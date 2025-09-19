Trump, karşıt yayın yapan kanalları hedef aldı: Lisansları iptal edilmeli

ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmel Kimmel'ın programı, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk suikastı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle durduruldu.

Kimmel, suikaste ilişkin "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.

YAYINI DURDURULDU

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurmuş, herhangi bir neden belirtmemişti.

NBC News'ün haberine göre Trump, İngiltere'den Washington'a dönerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"LİSANSLARININ ELLERİNDEN ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, bazı televizyon kanallarının kendisini "kötü tanıttığını" ifade ederek, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"KONUŞULMASI GEREKEN BİR KONU"

Kimmel'in aktivist Charlie Kirk hakkındaki paylaşımlarına değinen Trump, "Bakın, bu da lisanslama konusunda konuşulması gereken bir konu." ifadesini kullandı.