Trump, Katar kararnamesini onayladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamenin detaylarını yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

"KATAR'IN GÜVENLİĞİ ABD GARANTİSİNDE"

Kararnamede, ABD’nin Katar’ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına aldığı vurgulandı.

Metinde, Katar’ın topraklarına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırının, ABD’nin barış ve güvenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceği belirtildi.

DİPLOMATİKTEN ASKERİ ÖNLEME KADAR

Kararnamede ayrıca, Katar’a saldırı durumunda Washington’un; diplomatik, ekonomik ve gerekirse askerî tüm yasal adımları atarak iki ülkenin çıkarlarını koruyacağı ve bölgedeki barış ile istikrarı yeniden sağlamaya çalışacağı ifade edildi.

NETANYAHU, TRUMP'IN YANINDA KATAR'DAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’yi telefonla arayarak, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı için özür dilemişti.

İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISI

9 Eylül Salı günü öğle saatlerinde İsrail ordusu, Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı düzenledi.

West Bay Lagoon (Leqtaifiya) bölgesine yakın Wadi Rawdan Caddesi’nde, Woqod benzin istasyonunun yanındaki bir kompleksin ağır hasar aldığı bildirildi.

İsrail ordusu, saldırıda “hassas mühimmat” kullanarak Hamas’ın Katar’daki üst düzey isimlerini hedef aldığını açıkladı. Operasyona 15 savaş uçağı katıldı ve tek bir hedefe 10 mühimmat atıldı.