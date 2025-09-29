Netanyahu, Katar Başbakanı'nı arayarak özür diledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi.

Netanyahu, geçtiğimiz dakikalarda ise Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Dünyanın dikkatle takip ettiği görüşme geçtiğimiz dakikalarda başladı...

Gazze'de ateşkes teklifinin ana gündem olması beklenen görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

KATAR'I ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Görüşme, ilginç bir olaya şahitlik yaptı.

İsrail ve ABD basınından aktarılan bilgiye göre Netanyahu, görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

KATAR DETAYLI AÇIKLAMA BEKLİYOR

Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü dikkatle not ettiğini ancak saldırıya ilişkin detaylı açıklama ve güvence beklentilerinin sürdüğünü aktardı.

Katar'ın önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan gerçekleşen görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Casim Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi yaptı. Trump, uzun süredir devam eden karşılıklı şikâyetler ve yanlış anlamaların ardından İsrail-Katar ilişkilerinin olumlu bir yola girmesini istediğini vurguladı.



Liderler, koordinasyonu artırmak, iletişimi geliştirmek ve tehditlerin önlenmesine yönelik ortak çabaları güçlendirmek amacıyla üçlü bir mekanizma kurulması konusunda anlaştı. Ayrıca, ülkelerin ABD ile olan uzun süreli bağları üzerine inşa ederek yapıcı iş birliği taahhütlerini dile getirdiler.



Görüşmede Netanyahu, İsrail’in Katar’daki Hamas hedeflerine düzenlediği saldırıda bir Katarlı askerin istemeden hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü ifade etti. Aynı zamanda İsrail’in Katar egemenliğini ihlal ettiği için pişmanlık duyduğunu belirterek, gelecekte bu tür bir saldırının tekrarlanmayacağı güvencesini verdi.



Başbakan Al Sani bu açıklamaları memnuniyetle karşılarken, Katar’ın bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Liderler ayrıca Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, Orta Doğu’da güvenlik fırsatları ve ülkeleri arasında daha iyi anlayış ihtiyacı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Trump ise barış ve güvenlik yolunda iş birliği çabaları nedeniyle iki başbakana teşekkür etti.