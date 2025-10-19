Trump, 'Krallara Hayır' gösterilerine yapay zeka videosuyla cevap verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere, milyonlarca kişi katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yapay zeka videosuyla göstericileri hedef aldı.

"KRAL TRUMP"

Videoda taç giymiş Trump, "Kral Trump" yazan bir savaş uçağının pilotu olarak protestocularının üzerine çamur döküyor.

Videoda çalan şarkı ise, ABD Donanması'nın seçkin uçuş okulundaki genç savaş pilotlarını konu alan Top Gun filminden.

ABD'DE 'KRALLARA HAYIR' PROTESTOLARI

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi, ABD genelinde yapıldı.

2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.

"No Kings" protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.

Göstericiler, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.