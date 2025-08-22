Trump, Putin ile olan görüşmesinden yeni bir kare yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna rasında süren savaşı sona erdirmek istiyor.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da geçtiğimiz günlerde bşr görüşme gerçekleştirdi.

Savalı bitirmek istediğini söyleyen Trump, Putin ile yaptığı görüşmeden günler sonra yeni bir kare yayınladı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

1959 yılında Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda düzenlenen Amerikan Ulusal Sergisi'nde, ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Nikita Kruşçev arasında ünlü "Mutfak Tartışması" düzenlendi.

Bu tartışmada ortaya çıkan bir kareyi yayınlayan Trump, Putin'e adeta gözdağı verdi.

Trump'ın yayınladığı fotoğraf karesinde, Trump'ın Putin'e parmak sallayarak bir şeyler anlattığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA DEFALARCA PAYLAŞILDI

Trump'ın kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde X üzerinden de dolaşıma sokuldu ve paylaşıldı.