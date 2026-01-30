Trump: Putin'den bir hafta Ukrayna'yı hedef almamasını istedim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de konuştu.

Aşırı soğuk havalar nedeniyle Putin'den 'bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmaması' ricasında bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini ifade eden Trump, ayrıca Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerinde 'büyük ilerleme' kaydedildiğini vurgulayarak savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını söyledi.

"BARIŞ ANLAŞMASI YAKIN BİR ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK"

Oval Ofis'teki katılımcılar arasında yer alan ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini belirterek bu ilerlemenin Trump sayesinde olduğunu kaydetti.

Witkoff, "Büyük ölçüde tamamlanmış bir güvenlik protokolü anlaşmamız ve büyük ölçüde, hatta fazlasıyla tamamlanmış olan bir refah anlaşmamız var. Ukrayna halkının artık umutlu olduğunu ve yakın zamanda bir barış anlaşmasını sonuçlandırmamızı beklediğini düşünüyorum" dedi.