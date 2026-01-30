Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ekonomik darbe: Kara listeye alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın barışa ulaşmak için 'göstermelik çaba bile' göstermediğini savundu.

"Rusya, savaş alanında zafer kazanamadığı için şimdi kışı bir silah olarak kullanmaya çalışıyor, enerji artık yeni cephe hattı" ifadesini kullanan ve Rusya'yı kara para aklama konusunda yüksek riskli listeye aldıklarını açıklayan Kallas, "Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetlerini artıracaktır" diye konuştu.

Kallas, Rus ordusundan eski savaşçıların Şengen Bölgesi'ne girişinin yasaklanması önerisini de ele aldıklarını ve çoğu üye ülkenin bunu desteklediğini aktardı.

"İSTEDİKLERİNİ ZATEN ALIYORLAR"

AB'nin artık Rusya ile diplomatik temasa geçme vaktinin gelip gelmediği sorusuna Kallas, "Rusya'ya gidip, 'Bizimle konuşun' diye talepte bulunan taraf olamayız. Amerikalıların Ukrayna'ya dayattığı tavizler oldukça ağır. Bu yüzden Rusya'ya Amerikalılarla vardıkları anlayış çerçevesinde zaten elde edeceklerinin ötesinde sunabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani neden bizimle konuşsunlar ki çünkü bu ilişkide istediklerini zaten alıyorlar" yanıtını verdi.