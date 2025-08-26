Trump: Savunma Bakanlığına Savaş Bakanlığı diyebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmede, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İÇİMDEN BİR HİS, ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ DİYOR"

Trump, ABD Savunma Bakanlığı’nın isminin değiştirilebileceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda ‘Savaş Bakanlığı’ olarak biliniyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor.

DAHA ÖNCE DE "SAVAŞ BAKANLIĞI" DEMİŞTİ

ABD Başkanı, bu konuda yetkililerle görüşmeler yaptığını aktararak, önümüzdeki birkaç hafta içinde ismin değişip değişmeyeceğine dair kararın açıklanabileceğini söyledi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Savunma Bakanlığı yerine “Savaş Bakanlığı” ifadesini kullanmayı tercih edeceğini belirtmişti.