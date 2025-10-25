Trump: Şi ile iyi bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum

- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapacağı görüşmenin iyi geçeceğini söyledi.
- Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, gümrük vergileri ve Tayvan konularını ele alacaklarını belirtti.
- Trump, Kanada ile ticaret anlaşmasını sonlandırma sürecinden dolayı Kanada Başbakanı ile görüşmeyeceğini ifade etti.
İki küresel güç arasında kritik zirve...
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.
ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE GÖRÜŞECEKLER
Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.
TRUMP YOLCULUK ÖNCESİ KONUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump; Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi kapsayan 5 günlük turuna başlamak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken, gazetecilerin gündeme dair sorularına cevap verdi.
Trump, 30 Ekim’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmede, özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri meselesi ile Tayvan konusunu tüm yönleriyle masaya yatıracaklarını bildirdi.
"Şİ İLE KONUŞACAKLARIMIZ VAR"
Trump, "Başkan Şi ile konuşacak çok konumuz var, onun da bizimle paylaşacağı çok şey var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kanada ile ticaret anlaşmasını sonlandırma kararına da değinen Trump, şu an için Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi planlamadığını ifade ederek, Kanada’nın kirli bir oyun oynadığını iddia etti.