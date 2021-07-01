Trump şirketlerine yönelik cezai dava resmen açıldı

New York savcılığının 2 yıldır Trump şirketlerine ve baş muhasebe müdüdürüne yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda cezai dava açılmasına karar verildi.

New York savcılığı tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketleri ile baş muhasebe müdürüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda jüri kararıyla cezai dava resmen açıldı.

TARAFLAR BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Trump şirketleri ile baş muhasebe müdürü Allen Weisselberg’a açılan dava için tarafların bugün öğleden sonra hakim karşısına çıkmasının ve davadaki suçlamaların açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Trump’ın avukatı, ceza davasındaki ilk suçlamaların Trump’ı kapsamayacağını belirtti.

2 YILDIR İNCELENİYORDU

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

New York Başsavcılığı, mayısta Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurmuş, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu bildirilmişti.