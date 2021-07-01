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- Trump şirketlerine yönelik cezai dava resmen açıldı
Trump şirketlerine yönelik cezai dava resmen açıldı
- AA
- 01.07.2021 - 05:15
- Güncelleme : 01.07.2021 - 05:42
New York savcılığı tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketleri ile baş muhasebe müdürüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda jüri kararıyla cezai dava resmen açıldı.
TARAFLAR BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Trump şirketleri ile baş muhasebe müdürü Allen Weisselberg’a açılan dava için tarafların bugün öğleden sonra hakim karşısına çıkmasının ve davadaki suçlamaların açıklanmasının beklendiği ifade edildi.
Trump’ın avukatı, ceza davasındaki ilk suçlamaların Trump’ı kapsamayacağını belirtti.
2 YILDIR İNCELENİYORDU
Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.
Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.
New York Başsavcılığı, mayısta Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurmuş, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu bildirilmişti.