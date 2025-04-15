Trump, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi'ne fonu dondurdu

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi'nin 2,2 milyar dolarlık fonunu kesti.

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti.

ÜNİVERSİTE TRUMP'IN TALEPLERİNİ KABUL ETMİYOR

Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonu kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtmişti.

2,2 MİLYAR DOLARLIK FON VE 60 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME BEDELİ DONDURULDU

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

FİLİSTİN YANLISI PROTESTOLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

ÜNİVERSİTEYE YAPILAN HİBELERE SORUŞTURMA AÇILDI

Yönetim, Harvard Üniversitesi'ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

TRUMP FONLARI SORUŞTURUNCA, ÜNİVERSİTE DAVA AÇTI

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

"ANTİSEMİTİZMLE MÜCADELE" POLİTİKASI

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

YÜZME TAKIMINDAKİ TRANSSEKSÜEL SPORCU HEDEF ALINDI

Pensilvanya Üniversitesi'ne (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.