Trump ve Mamdani'nin samimi Beyaz Saray görüşmesi: 'Faşist' diyaloğu dikkat çekti

Siyasi hesaplaşma övgü şölenine döndü...

ABD Başkanı Donald Trump ve New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, cuma günü ilk kez Beyaz Saray'da bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN ZORLU GEÇMESİ BEKLENİYORDU

New York planlarını görüşmek üzere basının karşısına çıkan ikili, gıda ve konuttan petrol fiyatlarına, New York'un sorunlarını çözme konusundaki ortak görüşlerini dile getirdi.

İkilinin basın karşısında yaptığı konuşma sırasında ise gazetecilerden kendilerine dikkat çeken sorular yöneltildi.

MAMDANİ'YE TRUMP'A 'FAŞİST' DEMESİ SORULDU

Basın toplantısı sırasında bir gazeteci tarafından Mamdani'ye, Trump'a "faşist" demesi soruldu.

Mamdani "Benim bahsettiğim…" ifadeleri ile cevap vermeye başladığı sırada sözü Donald Trump aldı.

"EVET DİYEBİLİRSİN, AÇIKLAMAKTAN DAHA KOLAY"

Trump, "Sorun değil. Evet diyebilirsin. Açıklamaktan daha kolay. Benim için sorun değil." dedi.

Ayrıca Trump, konuşmasında, "Umarım gerçekten harika bir belediye başkanınız olur, ne kadar başarılı olursa, ben de o kadar mutlu olurum." sözlerine de yer verdi.

"BANA DESPOTTAN ÇOK DAHA KÖTÜLERİ SÖYLENDİ"

Bir başka muhabir de Mamdani'nin daha önce Trump'a "despot" demesini hatırlattı.

Gazetecilere bir kez daha Mamdani'yi savunan Trump, "Bana despottan çok daha kötüleri söylendi, bu yüzden bu o kadar da aşağılayıcı değilç" dedi.