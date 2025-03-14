Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla pozu sonrası ABD'li 4 senatörden soruşturma talebi

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile beraber geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçti..

İkili, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

4 DEMOKRAT SENATÖRDEN ELEŞTİRİ

Demokrat senatörler Elizabeth Warren, Adam Schiff, Cory Booker ve Richard Blumenthal, ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) Direktör Vekili Douglas Collins'e gönderdikleri mektupta, Trump'ın Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek Beyaz Saray'ın bahçesinde Tesla araçlarla poz vermesini eleştirdi.

SORUŞTURMA TALEBİ

Musk'ın, Trump'la beraber hükümetteki pozisyonunu şirketi Tesla'nın ürünlerini teşvik etmek için kullandığını öne süren senatörler, bu konuda soruşturma açılmasını talep etti.

Senatörler, şu ifadeleri kullandı:

Musk, Başkanla yaptığı resmi basın toplantısında Beyaz Saray'ı arka plan olarak kullanarak Tesla'yı tanıtmak suretiyle, hükümetteki üst düzey rolünü ve başkanlıkla ilişkili yetkisini kullanarak Tesla'yı tavsiye ediyor ve Trump yönetiminin Tesla araçlarını desteklediğini ima ediyor gibi göründü.

NE OLMUŞTU

Trump 12 Mart'ta, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, şöyle konuşmuştu: