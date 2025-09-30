Trump ve Netanyahu görüşmesinde dikkat çeken detaylar

ABD'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşme gerçekleştirdi.

Trump’ın, Netanyahu’yu kapıda dakikalarca bekletmesi ve görüşme bitiminde uğurlamaması dikkat çekti.

"NETANYAHU 20 DAKİKALIK BİR GECİKME İLE İÇERİ GİRİŞ YAPTI"

Beyaz Saray'dan canlı yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Netanyahu'nun bekletilmesiyle ilgili, "Benim görebildiğim kadarıyla Trump kapıya çıkmadığı için Netanyahu 5-6 dakika kadar dışarıda arabanın içinde bekledi. Netanyahu resmi programa göre 20 dakikalık bir gecikme ile içeri giriş yaptı." diye konuştu.

TRUMP, NETANYAHU'YU UĞURLAMADI

Trump ile Netanyahu görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından ise Netanyahu, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump'ın Netanyahu uğurlamaması ise dikkat çekti.