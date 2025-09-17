Trump'a, İngiltere'de Epstein protestosu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaret kapsamında, eşi Melania Trump ile birlikte Londra’ya gece saatlerinde vardı.

ABD başkanlık uçağı Air Force One ile Londra yakınlarındaki Stansted Havalimanı’na iniş yapan çift, Kraliyet Maiyet Lordu Henry Hood ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından karşılandı.

TRUMP GAZETECİLERE SESLENDİ

Burada kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu söyledi.

Daha sonra başkanlık helikopteri Marine One ile Londra şehir merkezine geçen Trump çiftinin, bu gece Londra’daki Regent’s Park yakınlarında bulunan ABD’nin İngiltere Büyükelçisi’ne ait Winfield House adlı konutta kalacağı açıklandı.

WİNDSOR KALESİ'NDE KRAL 3. CHARLES İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

İki günlük resmi ziyaretinin ilk ayağında Windsor Kalesi’nde Kral 3. Charles ile bir araya gelmesi beklenen Trump’ın, Perşembe günü ise, Aylesbury kentindeki kırsal başbakanlık konutu Chequers’ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceği bildirildi.

TRUMP'A EPSTEIN PROTESTOSU

Öte yandan, Trump'ın bugün tüm gününü geçireceği Windsor kentinde protestolar yapıldı.

Eylemciler reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilişkisi nedeniyle Trump'a tepki gösterdi.

WİNDSOR KALESİ'NE TRUMP-EPSTEIN FOTOĞRAFLARI YANSITILDI

Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.

Windsor ve Londra'da bugün de Trump'a yönelik protestolar yapılacak. Londra'daki protesto, BBC'nin önünden başlayıp Parlamento Meydanı'nda sona erecek.

Londra Metropolitan Polisi, yarınki eylemin güvenliği için 1600 polisin görevlendirileceğini duyurdu.

TRUMP DAVET ALAN İLK BAŞKAN OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ilk resmi ziyaretlerini Haziran 2019'da Kraliçe 2. Elizabeth döneminde yapmıştı.

Şubat 2025'te ise Kral 3. Charles, Trump'ı ikinci kez resmi ziyaret için ülkeye davet etmişti.

Trump, ikinci görev döneminde İngiliz kraliyet ailesinden resmi ziyaret daveti alan ilk ABD başkanı olmuştu.

Öncesinde, ikinci kez görev yapan ABD başkanlarının gelenek olarak resmi ziyaret yerine çay veya öğle yemeğine davet edildiği biliniyordu.

EPSTEIN DAVASI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Epstein'in dava dosyaları, bağlantıları ve konuya dair iddialar, hem ABD hem de dünyada manşetlerden düşmüyor.

Dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer alıyor.