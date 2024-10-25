Trump'ın başkan yardımcısı adayı: Yüzde 60 ihtimalle kazanıyoruz

Haber Merkezi

ABD'de esen seçim rüzgarları, siyasi gerginliğin tavan yapmasına neden oldu.

Seçime haftalar kala çalışmalarına hız veren başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yanı sıra, başkan yardımcısı adayları da sahaya indi.

Adaylığının duyurulmasının ilk gününden itibaren mitinglerden mitinge koşan ve programlarda açıklamaya yapan Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı J.D. Vance, seçimle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"YÜZDE 60 İHTİMALLE TRUMP KAZANACAK"

Vance, konuk olduğu bir programda, eski başkan Donald Trump'ın kasımdaki seçimi kazanma ihtimalini yüzde 57 olarak olarak veren bir anket sitesine yanıt verdi.

Anketlere güvenilmemesi gerektiğin vurgulayan Vance, Trump'ın kazanma ihtimalinin yüzde 60 civarında olduğunu söyledi.

"HARRIS DESTEKÇİLERİ ANKETE KATILMAYA MEYİLLİ"

Vance, kim önde görünürse görünsün seçmenlerin anketlere "güvenmemesi gerektiğini" çünkü Harris'i destekleyenlerin anketlere katılmaya daha meyilli olduğunu ekledi.

Vance açıklamasında, "Demokratsanız, özellikle de eğitim seviyesi daha yüksek bir Demokratsanız, anketörlerin sorularını cevaplamaya çok daha açık oluyorsunuz. Bu yüzden isabetli bir örneklem elde etmek çok zor. Bu şeylere güvenemezsiniz." dedi.