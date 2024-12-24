Trump'ın eski adalet bakanı adayı Matt Gaetz hakkındaki rapor yayınlandı

AA

Geçtiğimiz aylarda ABD'de gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazandı.

Trump, Harris karşısında ipi bir kez daha göğüslerken, seçim zaferi sonrası Bakanlıklara aday gösterdiği isimler ise çok konuşuldu.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı'na aday gösterilen Matt Gaetz, hakkında çıkan tartışmalar sonrası adaylıktan çekilmişti.

Yaşanan son gelişmede ise, Gaetz hakkındaki Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından hazırlanan raporun itirazlara rağmen açıklandığı öğrenildi.

RAPORDA, FUHUŞA ARACILIK ETTİĞİ BİLGİSİ YER ALDI

ABD basınındaki haberlere göre, Kongre'de Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında şiddetli tartışmalara neden olan Gaetz hakkındaki rapor konusunda yeni gelişme yaşandı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Gaetz hakkında cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş gibi iddialarla ilgili yürüttüğü uzun soruşturmanın bulgularına ilişkin raporu, itirazlara rağmen kamuoyuna açıkladı.

Raporda, Gaetz'in 2017-2020 yıllarında, aralarında reşit olmayan birinin de bulunduğu çok sayıda kadına cinsel ilişki karşılığında düzenli olarak para ödeyip fuhşa aracılık ettiği bilgisi yer aldı.

KOMİTE'YE DABVA AÇTIĞINI DUYURMUŞTU

Gaetz'in 2018'de Bahamalar seyahatiyle bağlantılı olarak yasal sınırı aşan miktarda hediye kabul ettiği de kaydedilen raporda, söz konusu suçlamalarla çok sayıda eyalet yasasının ihlal edildiği belirtildi.

Gaetz, dün, Etik Komitesi'nin bir süredir kendisine yönelttiği suçları içeren raporun yayımlanmasını engellemek için Komite'ye dava açtığını duyurmuştu.

GAETZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Matt Gaetz, söz konusu tartışmaların büyümesi dolayısıyla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Gaetz ayrıca, Kongre'den istifa ettiği için Etik Komitesi'nin artık kendisi üzerinde yargı yetkisi olmadığını, Komite'nin, yetkisi dışında hareket ettiğini öne sürüyor.