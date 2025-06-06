Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon: Elon Musk sınır dışı edilsin

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki kavga adeta çığırından çıktı.

İkili kamuoyunun önünde birbirini açıkça eleştirirken, gündem olacak bir açıklama da Trump'ın danışmanı Steve Bannon'dan geldi.

TÜM SÖZLEŞMELERİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

The New York Times gazetesine konuşan Bannon, Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşayan Musk'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimine Musk ile yapılan tüm sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bannon, iş insanı hakkında uyuşturucu kullanımı ve ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Çin'le ilgili gizli brifing alma çabaları da dahil çeşitli konularda soruşturmalar başlatmasını istedi.

"DERHAL ÜLKEDEN SINIR DIŞI EDİLMELİ"

Bannon, "Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi soruşturma başlatmaları gerekiyor çünkü güçlü şekilde inanıyorum ki kendisi yasa dışı bir göçmen ve derhal ülkeden sınır dışı edilmeli." ifadesini kullandı.

Annesi aracılığıyla Kanada vatandaşlığına sahip olan Güney Afrika doğumlu Musk, aynı zamanda ABD vatandaşı.