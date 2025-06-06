Elon Musk'tan Donald Trump'ın azledilmesi çağrısı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra Trump ve vergi tasarısı ile ilgili sert açıklamalar yapan ABD'li iş insanı Elon Musk arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalar ve suçlamalarla büyüyor.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiğini savundu.

KARIŞIK TEPKİLER ALDI

Musk, Ian Miles Cheong adlı kullanıcının, "Başkan mı, Elon mı? Kim kazanır? Benim param Elon'a. Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli" şeklindeki paylaşımına, "Evet" diyerek destek verdi.

Musk'ın paylaşımına kısa sürede binlerce kişi yorum yaparken, kullanıcılar farklı tepkiler verdi.

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