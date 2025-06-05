Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim büyüyor

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısı ile ilgili sert eleştirileri dolayısıyla tartışma yaşadığı ABD'li milyarder Elon Musk arasındaki gerilim tırmanıyor.

Trump, Musk'ı hükümet sözleşmelerinin sonlandırılabileceğiyle tehdit etti.

Musk'ın yanıtı ise çok sert oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkında sert eleştirilerde bulunan Trump'ın Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerde yer aldığını iddia eden Musk, büyük bombayı patlatma zamanının geldiğini belirterek, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu" ifadelerini kullandı.

Musk, gerçeğin yakında açığa çıkacağını kaydetti.

VERGİ TASARISI ANLAŞMAZLIĞI

Vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili paylaşımlarına da atıf yapan Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük çirkin yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.