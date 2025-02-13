Trump'ın eski güvenlik danışmanından Putin görüşmesi yorumu: Keyiften votkayı şişeden içiyor

Özel Haber

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen tarihi görüşmenin detayları belli olmaya başladı.

Henüz kesin bir tarih verilmezken Trump, Putin ile görüşmesinin Suudi Arabistan'da olabileceği sinyallerini verdi.

Beklenen görüşme, Trump yönetiminin Rus yanlısı bakanları ve görevlileri yüksek mevkiilere yerleştirmesinin ardından "Rusya'nın lehine" olarak nitelendirildi.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

Bu görüşe katılanlardan biri de Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton oldu.

Bolton, Trump’ın Rusya ile olan ilişkilerini sert bir şekilde eleştirdi.

Bolton, Kremlin’in bu görüşmelerden büyük bir zafer elde ettiğini ve Putin’in Trump’ın tavizlerine oldukça ılımlı olduğunu belirtti.

"KEYİFTEN VOTKAYI ŞİŞEDEN İÇİYOR"

Görüşmenin en çok Rusya'nın lehine olacağını savunan Bolton, CNN'e verdiği röportajda, “Putin’in bu gece Kremlin’de votkayı şişeden içtiğini düşünüyorum. Moskova için harika bir gündü,” diyerek Trump’ın Putin’e verdiği tavizleri eleştirdi.

"TRUMP PUTİN'E TESLİM OLDU"

Trump’ın, müzakerelere başlamadan önce Putin’e teslim olduğunu belirten Bolton, “Trump, Putin’e zaten teslim oldu. Müzakereler bile başlamadan önce sonuç belli oldu,” ifadelerini kullandı.

Bolton, Trump’ın Ukrayna savaşına karşı verdiği tavizlerin Rusya için zaferle sonuçlanabileceğini öngördü. Biden yönetiminin Ukrayna'ya silah yardımı konusunda başarısız olduğunu belirten Bolton, “Surrender (Teslimiyet) Donald Trump tarafından imzalanacak,” dedi.

RUS YANLISI GAZİNİN ATAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Trump, eski Demokrat Kongre üyesi ve Irak gazisi Tulsi Gabbard’ı Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) olarak atadı.

Senato tarafından 52’ye karşı 48 oyla onaylanan Gabbard, özellikle Rusya’ya duyduğu sempati ve Beşar Esad'ı onayladığı eski açıklamalarıyla eleştirilnişti.

Bu durumu, Bolton da şu sözlerle vurguladı:

Putin için Tulsi Gabbard’tan daha mutlu birisi olamaz. Gabbard, ulusal güvenliğimiz için zararlı olacak ve müttefiklerimiz, ABD’ye istihbarat paylaşmadan önce iki kez düşünecek.

"TRUMP MANİPÜLE EDİLDİ"

Bolton, Trump’ın Putin’in "övgü kampanyasına" maruz kaldığını ve bunun Trump’ı manipüle ettiğini söyledi.

Ayrıca, Trump’ın yönetiminin Ukrayna konusunda NATO’nun pozisyonunu “patlatması” ve Sovyetler Birliği’ni parçalayan eski bir anlaşmayı bozan adımlar atması, Amerikan ulusal güvenliğine büyük zararlar verdiğini belirtti.

"Bu, Amerikan ulusal güvenliği için somut bir zarar," diyen Bolton, eski Sovyet cumhuriyetlerinin şimdi daha savunmasız olduğunu ve Çin’in, Amerika'nın Ukrayna ile ilişkilerini dikkatle izlediğini belirtti.