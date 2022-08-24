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    Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarıldı.
    • 24.08.2022 - 02:21
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    Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı

    ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Palm Beach’de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskının yankıları sürerken, geçtiğimiz ocak ayında da Trump’ın Florida’daki evinden gizli belgeler çıktığı belirtildi.

    En az 700 gizli belge bulundu

    İHA'nın aktardığına göre; ABD Ulusal Arşivleri tarafından Ulusal Arşivler Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın avukatı Evan Corcoran’a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa gizli belge olduğu aktarıldı.

    Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı #1

    En yüksek seviyede gizli belgeler

    Söz konusu gizli belgeler arasında, “Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde” gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump’ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump’ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değiniliyor.


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