Trump'ın golf kulübünde Filistin eylemi: Gazze satılık değildir

İHA

İskoçya'da Filistin yanlısı aktivistler ses getirecek bir eyleme imza attı.

"GAZZE SATILIK DEĞİLDİR"

Güney Ayrshire bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry Golf Kulübü'ne giren aktivistler, çimenlere beyaz boya ile "Gazze satılık değildir" yazdı.

Kulüp binasına da kımızı boya püskürten aktivistler, gerçekleştirdikleri eylemin "ABD yönetiminin Gazze'yi etnik olarak temizleme niyetine doğrudan bir yanıt" olduğunu belirtti.

Palestine Action grubu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump, Gazze'ye kendi mülkü gibi davranmaya çalışırken, kendi mülkünün de el altında olduğunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İskoçya Polisi ise bugün yerel saatle 04:40 civarında bir hasar ihbarı aldıktan sonra soruşturma başlattığını bildirdi.

"ÇOCUKÇA BİR EYLEM"

Turnberry Golf Kulübü tarafından yapılan açıklamada da, "Bu çocukça ve suç teşkil eden bir eylemdi ancak Trump Turnberry'deki inanılmaz ekip bunun işleri etkilememesini sağlayacaktır. Turnberry ulusal bir hazinedir ve golf dünyasında lüks ve mükemmelliğin bir numaralı göstergesi olmaya devam edecektir" denildi.