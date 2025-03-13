Trump'ın kabinesinde bir Türk: Mehmet Öz'ün kardeşi aday oldu

Haber Merkezi

Donald Trump, kabinesine bir Türk ismi eklemeye hazırlanıyor.

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayınlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, Türk ismi belirledi.

Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

SEVAL ÖZ'ÜN GÖREVİ BELLİ Mİ

Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD'deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor.

Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

ÖZ AİLESİ KONYA KÖKENLİ

Mehmet Öz'ün babası Prof. Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.

Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi'ni de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.

MEHMET ÖZ'ÜN ADAYLIK SÜRECİ

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor.

Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.