Trump'ın oğlu Barron, kripto paradan 150 milyon dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın en küçük oğlu Barron Trump, New York Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olmasına rağmen kripto para yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 20 yaşına bile basmadan milyon dolarlık bir servet kazanan Barron, babası ve ağabeyleriyle kurduğu World Liberty Financial adlı kripto şirketi sayesinde finansal dünyada adını duyurdu.

BARRON'U GÖSTERŞLİBİR ŞEKİLDE TANITMIŞTI

Trump, 2017’deki başkanlık töreninde, “Çok uzun boylu bir oğlum var, adı Barron. Onu duyan oldu mu hiç?” diyerek oğlunu esprili bir şekilde tanıtmıştı. Genelde göz önünde olmayan Barron, törende ayağa kalkarak kalabalığa el sallamıştı. Başkan Trump, genç seçmenleri etkileme konusunda Barron’un fikirlerinin rol oynadığını da dile getirmişti.

KRİPTO PARA DÜNYASINI BARRON ÖĞRETTİ

Trump, kripto para konusundaki temel bilgileri 19 yaşındaki oğlundan öğrendiğini kabul ediyor. Barron, geçen yıl ABD başkanlık seçimlerinden kısa süre önce babası ve ağabeyleriyle birlikte World Liberty Financial’ı kurdu. Şirket, Trump ailesinin servetine 1.5 milyar dolardan fazla katkı sağladı. Bu tutarın yaklaşık 150 milyon doları Barron’a ait.

BARRON'UN KRİPTO PAYI VE YATIRIMLARI

Barron’un World Liberty’deki yüzde 10’luk payı, şirketin çeşitli anlaşmaları ve token satışlarıyla değer kazandı. Ağustos ayında yapılan büyük bir token satışından sonra Barron’un payı yaklaşık 38 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirketin stablecoin ve sağlık sektörüne yönelik yeni projeleriyle birlikte bu değer 45 milyon dolara kadar ulaştı.

GENÇ YAŞTA 150 NİLYON DOLARLIK SERVET YAPTI

2006 yılında doğan Barron, Trump’ın çocukları arasında en az göz önünde olanı oldu. 2024’te üniversiteye başladığında babasının üçüncü kez başkanlık yarışına katıldığı dönemde World Liberty girişimine aktif olarak katıldı. Tüm bu gelişmeler sonucunda, 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin toplam serveti 150 milyon doları aşıyor.

EĞİTİM HARCAMALARINA KULLANIYOR

Barron’un elindeki servet, NYU Stern İşletme Fakültesi’nin yıllık 67 bin 430 dolarlık ücretini yaklaşık 2 bin 200 kez ödeyebilecek seviyede. Bu durum, genç öğrencinin eğitim masraflarını büyük ölçüde güvence altına alıyor.