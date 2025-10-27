Abone ol: Google News

Trump'ın oğlu Eric: Başkan adayı olabilirim

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini belirtti.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 11:33
  • Eric Trump, ABD başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşünebileceğini söyledi.
  • Röportajda, gelecek planları arasında başkanlık olasılığına dair ipuçları verdi.
  • Ne olacağını zamanın göstereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, İsrail’in Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda, anı kitabı “Under Siege” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GELECEKTEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE GÖZ KIRPTI

Gelecekte başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Eric Trump, “Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin” yanıtını verdi.

"İSTERSEM YAPABİLİRİM"

Oğul Trump, ileride başkanlık seçimlerinde aday olabileceğine dair ipucu vererek, “Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak” ifadelerini kullandı.

