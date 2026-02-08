Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner, Lincoln önünde poz verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasındaki gerginlik, İran nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve 12 günlük savaşın ardından devam ediyor.

İran'da ülke çapında büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

Bu gösteriler süresinde binlerce ölüm ve on binlerce gözaltı yaşandı.

İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİNİ ARTIRDI

Süreç, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'tehdit'lerini de artırdı.

Donald Trump liderliğindeki yönetim, İran'ı nükleer programını tamamen terk etmeye, uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamaya, balistik füze programını sınırlamaya zorluyor.

Trump defalarca, aksi takdirde 'çok daha kötü' saldırılar geleceğini belirtti.

'HEM CAYDIRICILIK HEM DE OLASI SALDIRI HAZIRLIĞI'

ABD, bölgede büyük askeri yığınak yaptı.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde 'armada' konuşlandı, ek birlikler ve savaş uçakları gönderildi.

Bu, hem caydırıcılık hem de olası saldırı hazırlığı olarak görülürken, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler yeniden başladı.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Görüşmeler, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında gerçekleşti.

Her iki taraf da görüşmeleri 'iyi bir başlangıç' olarak niteledi ve önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı.

LINCOLN UÇAK GEMİSİNİ ZİYARET ETTİLER

Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, cuma günü İran ile görüşmeleri tamamladıktan sonra cumartesi sabahı USS Abraham Lincoln uçak gemisine gitti.

CENTCOM'un açıklamasına göre, Amiral Cooper, Witkoff ve Kushner ile Umman Denizi'nde seyreden uçak gemisindeki mürettebatı ziyaret etti.

"DUYDUĞUMUZ İNANILMAZ GURURU PAYLAŞIYORUM"

Cooper, söz konusu ziyarete ilişkin, "ABD halkı ile Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun denizcileri ve deniz piyadelerine duyduğumuz inanılmaz gururu paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

"İRAN İHA'SINI DÜŞÜREN PİLOTLA GÖRÜŞTÜK"

Öte yandan ziyarete ilişkin açıklamasında Witkoff, 3 Şubat Salı günü uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşüren pilotla da konuştuğunu belirtti.

Witkoff, salı günü Umman Denizi'nde yaşanan olaya atıfta bulunarak, "Denizcilere ve deniz piyadelerine teşekkür ettik, canlı uçuş operasyonlarını izledik ve gemiye belirsiz bir niyetle yaklaşan İran insansız hava aracını düşüren pilotla görüştük." ifadelerini de kullandı.

"DÜŞMANLARIMIZI CAYDIRAN ASKERLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Witkoff, ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çıkarlarımızı savunan, düşmanlarımızı caydıran ve her gün nöbet tutarak dünyaya Amerikan kararlılığını gösteren kadın ve erkek askerlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum."