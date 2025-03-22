Trump'ın temsilcisi Witkoff'tan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklama

İHA

ABD, Rusya ile Ukrayna’nın ateşkes anlaşmasına varması için çalışmalarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Witkoff, Rusya’nın ilhak ettiği Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgeleri ile Kırım Yarımadası’nın statüsünün Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ana konusu olduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK SORUNUN BÖLGELER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Witkoff, bir röportajda ABD'li muhabir Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bu çatışmadaki en büyük sorunun, bölgeler olduğunu düşünüyorum. Bunlar Rusça konuşan bölgeler. Evet, referandumlar yapıldı ve halkın büyük bir kısmı, Rus yönetimi altında olmak istediklerini belirtti. Ama bence bu, çatışmadaki ana konu. Bu mesele çözüldüğünde çok çok olumlu bir şekilde görüşmeler yapacağız.

"RUSLAR FİİLEN BU BÖLGELERİN KONTOLÜNÜ ELİNDE TUTUYOR"

Ukrayna’nın toprak vermekle ilgili neleri kabul edebileceklerine dair anayasal meseleleri olduğuna vurgu yapan Witkoff, "Ruslar, fiilen bu bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. Soru şu: Dünya, bu bölgelerin Rus toprakları olduğunu kabul edecek mi? Zelensky, bunu kabul ederse, siyasi olarak hayatta kalabilir mi? İşte bu, çatışmadaki merkezi mesele" diye konuştu.