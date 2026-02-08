Gazze'de öldü sanılıp kefenlendikten sonra hayatta olduğu tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Necva Ebu Atiyye, İsrail saldırısında ağır yaralanarak öldü sanılıp kefenlendikten sonra hayatta olduğu anlaşıldı.

Saldırıda bir gözünü kaybeden ve yüzünde kalıcı deformasyon oluşan Ebu Atiyye, 6 yaşındaki kızı Hacer’i ise aynı bombardımanda yitirdi.

"ÇOCUKLARIM BENDEN KORKUYOR"

Uzun süren tedavi süreci nedeniyle küçük kızı Tesvehhen’den aylarca ayrı kalan anne, bugün en büyük acıyı çocuğunun kendisinin yüzünü gördüğünde korktuğu zaman yaşadığını söyledi.

"YÜZÜMÜ BÖYLE GÖRÜNCE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIM"

Filistinli Atiye, "Yattığımız sırada 11 Eylül 2024 tarihinde İsrail bizi hedef aldı. Saldırıda 6 yaşındaki kızım, kayınvalidem, eşimin kardeşi ve kuzenimin eşi yaşamını yitirdi. Diğer bütün çocuklarım da yaralıydı. Beni ilk götürdüklerine öldü diye kefenleyip, Avde Hastanesi morguna götürdüler. Elimi biraz oynatınca, nefes aldığımı anlayıp, tedavi için Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklettiler.

Hastanede uyandıktan sonra 3-4 gün boyunca başıma ne geldiğini anlamadım bile. Hep çocuklarımı sordum, bana iyi olduklarını söylediler. Hastaneden çıkınca kızımın ve akrabalarımın yaşamını yitirdiğini gördüm.

Hastanedeyken doktordan bana ayna vermesini istedim. Doktor acelesi yok, yüzün zamanla iyileşir dedi ama ben ısrarla bakmak istedim. Yüzümün böyle olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadım. Küçük çocuğum aylar sonra yüzümü görünce korkarak ağladı." dedi.

TEDAVİ OLMAK İSTİYOR

Tedavi için yurt dışına çıkmayı umut eden Ebu Atiyye, yüzünün yeniden eskisi gibi tedavi edilip çocuklarının korkmadan kendisine sarılmasını istiyor.