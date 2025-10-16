Trump'tan CIA'e gizli operasyon yetkisi: Hedefte Maduro var

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, CIA'e bu konuda yetki verdiği iddiasını doğruladı.

Bunun temelde 'ABD'ye Venezuela üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele' gerekçesine dayandığını savunan Trump, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler" dedi.

Trump, diğer gerekçenin de bu ülke üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu savunarak, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor. Ancak biz, bunları karadan da durduracağız" değerlendirmesini yaptı.

MADURO SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Öte yandan Trump, CIA'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef almaya yetkilendirip yetkilendirilmediği yönündeki soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil ama cevaplamam saçma olmaz mıydı? Ama sanırım Venezuela baskı altında" dedi.

Venezuela'nın ABD'yi 'düzensiz göçmen mahkumlarla, akıl hastalarıyla, suçlu insanlarla doldurduğunu' savunan Trump, artık buna izin vermeyeceklerini, Karayipler'deki denizi izlemeye devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor, Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve 1 denizaltı görev yapıyor.

"VENEZUELA'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DAHİL OPERASYONLARA HAZIRIZ"

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına 1 denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri 'uyuşturucu kaçakçılığı' gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların 'uluslararası hukuka aykırı olduğu' savunulmuştu.