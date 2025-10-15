Donald Trump: Hamas gerekeni yapmazsa İsrail, Gazze'ye dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan Hamas'a tehdit....

CNN International'a verdiği telefon röportajında Gazze'de ateşkesle ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Hamas'la ilgili durum hızla çözülecek" dedi.

Hamas'ın silah bırakacağına inandığını, bu durumun gerçekleşmemesi halinde İsrail'in Gazze saldırılarına dönebileceğini dile getiren Trump, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna, "Ben sözümü söyler söylemez İsrail, o sokaklara (Gazze'ye) geri dönecek. İsrail, oraya girip onları mahvedebilseydi bunu yapardı. Onları durdurmak zorunda kaldım. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile tartıştım" yanıtını verdi.

"REHİNELERİN KURTARILMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİYDİ"

Trump, 20 İsrailli esirin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu ancak Hamas'ın diğer esirlerin cenazelerini bir an önce iade etmesi ve 'silahsızlanma taahhüdünü' yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile bazı gruplar arasında çıkan çatışmalara değinen Trump, Hamas'ın şu anda çeteleri temizlediğini söyledi.

"İRAN ARTIK BİR SORUN DEĞİL"

Trump, 59 ülkenin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının parçası olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Şimdi hepsi gerçekleşiyor. Abraham Anlaşmaları'nın bir parçası olmak istiyorlar. İran, artık bir sorun değil" dedi.